«Краснодар» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы в центральном матче 9-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы в центральном матче 9-го тура РПЛ
Комментарии

«Краснодар» и «Зенит» сойдутся в центральной игре 9-го тура чемпионата России. Встреча состоится 21 сентября на «OZON Арене» в Краснодаре, начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно составляет 39% вероятности.

Ничья идёт за 3.25, а победа «Зенита» оценивается в 3.00.

Вместе с тем аналитики не ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

