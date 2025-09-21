«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стал известен фаворит главного матча тура АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в рамках чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.91, что приблизительно составляет 52% вероятности.

Ничья идёт за 4.10, а победа «Манчестер Сити» оценивается в 4.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70.