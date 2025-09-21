«Арсенал» — «Ман Сити»: букмекеры спрогнозировали точный счёт
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.
Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.91, что приблизительно составляет 52% вероятности. Ничья идёт за 4.10, а победа «Манчестер Сити» оценивается в 4.00.
Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70.
Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00). Следом идёт 1:0 в пользу хозяев (8.00), а также победа «Арсенала» 2:1 (8.50).
