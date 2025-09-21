Названы шансы «Барселоны» победить «Хетафе» в чемпионате Испании

21 сентября 2025 года в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Йохана Круиффа» в Сан-Жоан-Деспи. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Хетафе» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу каталонского клуба за 6.50.