«Лацио» — «Рома»: коэффициенты букмекеров на римское дерби

«Лацио» — «Рома»: коэффициенты букмекеров на римское дерби
21 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Лацио» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 13:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение команде Гасперини. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.65, а шансы «Лацио» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50. Ничья 1:1 доступна за 7.20.

