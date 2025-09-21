«Марсель» — «ПСЖ»: букмекеры оценили шансы команд
21 сентября 2025 года в матче 5-го тура французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Начало — в 21:45 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.90, при этом шансы «Марселя» оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.50).
