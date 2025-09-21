«Краснодар» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.81.

У петербуржцев не сыграет Жерсон — без него «Зениту» сложнее связывать линии и перегружать края с Дугласом Сантосом. У краснодарцев дисквалифицирован Диего Коста, который в РПЛ является основным центральным защитником. То есть команда лишится первого паса из линии обороны. Зато может сыграть Джон Кордоба, который отбыл свою дисквалификацию.

Тренерская дуэль здесь выглядит достаточно интересно. Мурад Мусаев собирает гибридный прессинг и работает по слабым местам соперников по ходу встреч. Кроме того, это один из прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. Сергей Семак, в свою очередь, обычно аккуратно закрывает центр и ловит моменты через стандарты и полупространства. Судить назначен Сергей Карасёв, а потому ожидаем высокий порог контакта и много борьбы.

Прогнозируем тонкий баланс в центральном матче 9-го тура. Без Жерсона «Зениту» будет сложнее долго держать мяч у чужой трети, зато форма Соболева уравнивает угрозу в штрафной. «Краснодар» же дома созревает на гол почти в каждом туре. И в целом хорошо идёт. Берём «обе забьют». Можно добавить «1Х» или даже рассмотреть ничью со счётом 1:1.