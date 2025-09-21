«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз на игру в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + обе забьют за 2.10.

«Горожане» опасны на навесах и «вторых мячах» под нападающего, всё-таки Эрлинг Холанд сейчас в хорошей форме. «Канониры» могут добыть своё счастье на быстро исполненных угловых и низовых прострелах. Любой лишний фол у своей трети — потенциальный гол. Если хозяева сократят потери при выходе из-под прессинга, гости потеряют главный источник быстрых атак.

История противостояния тоже важна в данном контексте. Всё-таки нас ждёт дуэль ученика с учителем. У «Сити» долгая серия успешных матчей с «Арсеналом», однако прошлой осенью на «Эмирейтс» была громкая победа хозяев со счётом 5:1. Это наверняка добавит уверенности Артете и осторожности Гвардиоле на первых минутах. Так что ждём разницу в один мяч с малым количеством ошибок.

Прогнозируем минимальный перевес «Арсенала» с учётом домашнего преимущества, лишнего времени на восстановление и вариативность замен. Одна из возможных ставок — «Арсенал» не проиграет + обе команды забьют». Самый вероятный сценарий — 1:1 или 2:1 в пользу хозяев при голе в концовке после стандарта или резкой смены темпа.