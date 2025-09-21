«Лацио» — «Рома»: прогноз на римское дерби

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: 1-2 гола в матче за 2.00.

Пока трудно судить о том, в каком состоянии находится «Лацио» на самом деле. Летом Маурицио Сарри не получил должного усиления, с которым можно было бы говорить о борьбе за выход в еврокубки. В воротах Иван Проведель, который провёл плохо прошлый сезон, а защите не хватает свежести, да и в атаке то же самое. Кроме тренера, ничего не поменялось, однако все ждут от уже работавшего в клубе специалиста волшебства.

«Рома» тоже сменила наставника летом и не оправдывает ожиданий. Джан Пьеро Гасперини, предпочитающий высокий темп атак, не может или не хочет так работать с новой командой. Поэтому она скромно выиграла у «Болоньи» (1:0) и «Пизы» (1:0), а в прошлом матче уступила «Торино» (0:1). При этом было создано всего пять голевых моментов в этих встречах.

А ведь соперников можно было считать удобными. Интересно, что Гасперини продолжает экспериментировать. С туринцами он внезапно выбрал схему с двумя нападающими на острие в первом тайме вместо привычного чистого форварда Эвана Фергюсона, который до сих пор не открыл счёт голам. Пауло Дибала тоже не забивал в этом сезоне, а в прошлой встрече получил травму и выбыл на неопределённый срок.

Последние семь римских дерби заканчивались максимум с двумя забитыми голами. Не ждём большой результативности и в этот раз. А поставить предлагаем на то, что в матче будет забито один или два гола. Вряд ли это будут нули на табло, если учитывать стремление команд одержать победу, но фейерверка не ожидается. Обычное и скучное римское дерби.