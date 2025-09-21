«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит за 1.92.

«Марсель» не щадит календарь — два матча подряд с действующим и прошлым победителями Лиги чемпионов. 16 сентября он проиграл встречу общего этапа «Реалу» (1:2), а теперь его ждёт «ПСЖ» в Лиге 1. Придётся команде Роберто Де Дзерби работать на износ. В Лиге 1 пока нет никакой стабильности. Дома подопечные Де Дзерби выиграли у «Парижа» (5:2) и «Лорьяна» (4:0), а на выезде уступили «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1).

В Лиге 1 у клуба из Парижа всё потрясающе. Он одержал победы во всех четырёх встречах — с «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и «Лансом» (2:0). Трижды удалось сохранить ворота «сухими» — благодаря качественным действиям в обороне, прессингу и немного Люку Шевалье. Хотя реальная работа у голкипера была только в двух последних матчах первенства.

Возможности «ПСЖ» не безграничны, но очень большие. Это касается состава, в котором даже игроки, которые могут стать ключевыми, вынуждены быть запасными. Вариантов масса, поэтому даже в случае ротации «Марселю» не будет проще. Предлагаем поставить на то, что клуб из Парижа победит. Он выигрывал у провансальцев последние пять очных матчей с преимуществом минимум в два мяча. Пока не тянет команда Де Дзерби на реальную угрозу для топовых соперников. Да и вариантов для ротации, если она нужна, у Луиса Энрике гораздо больше.