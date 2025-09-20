Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют и «Ахмат» не проиграет за 2.34.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«9-й тур РПЛ открывается матчем в Саранске: «Пари НН» против «Ахмата». Команды не так далеко друг от друга в турнирной таблице. «Пари НН» выиграл важный матч в прошлом туре у «Оренбурга». Это, пожалуй, была лучшая версия «Пари НН» при Алексее Шпилевском. Но на неделе «Пари» смешанным составом ещё уступил в Кубке, играя в большинстве против Махачкалы. В общем, настроение такое амплитудное, очень переменчивое сейчас у нижегородцев.

«Ахмат» при Станиславе Черчесове в РПЛ ещё ни одного матча не проиграл, уступил только в Кубке «Зениту» и «Оренбургу». Но вот в чемпионате команда выглядит достаточно убедительно. В отличной форме Лечи Садулаев. Хорошая конкуренция между Мелкадзе и Конате, плюс ещё Келиано вернётся в состав после дисквалификации.

Думаю, что у «Ахмата» есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы в Саранске на нейтральном поле «Пари НН» не проиграть. «Пари НН» почувствовал вкус забитых мячей, Босельи сейчас тоже в очень хорошем тонусе. Команда в каждом матче обязательно что-то создаёт, но в обороне играет, мягко говоря, не очень убедительно. Поэтому, скорее всего, вариант «обе забьют» в этой встрече пройдёт, но я практически не сомневаюсь, что «Ахмат» не проиграет.

Мой прогноз — «обе забьют и «Ахмат» не проиграет» за 2.34», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Мбаппе спасает «Реал», а у «Локомотива» будут проблемы: экспресс на футбол
Мбаппе спасает «Реал», а у «Локомотива» будут проблемы: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android