«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют и «Ахмат» не проиграет за 2.34.

«9-й тур РПЛ открывается матчем в Саранске: «Пари НН» против «Ахмата». Команды не так далеко друг от друга в турнирной таблице. «Пари НН» выиграл важный матч в прошлом туре у «Оренбурга». Это, пожалуй, была лучшая версия «Пари НН» при Алексее Шпилевском. Но на неделе «Пари» смешанным составом ещё уступил в Кубке, играя в большинстве против Махачкалы. В общем, настроение такое амплитудное, очень переменчивое сейчас у нижегородцев.

«Ахмат» при Станиславе Черчесове в РПЛ ещё ни одного матча не проиграл, уступил только в Кубке «Зениту» и «Оренбургу». Но вот в чемпионате команда выглядит достаточно убедительно. В отличной форме Лечи Садулаев. Хорошая конкуренция между Мелкадзе и Конате, плюс ещё Келиано вернётся в состав после дисквалификации.

Думаю, что у «Ахмата» есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы в Саранске на нейтральном поле «Пари НН» не проиграть. «Пари НН» почувствовал вкус забитых мячей, Босельи сейчас тоже в очень хорошем тонусе. Команда в каждом матче обязательно что-то создаёт, но в обороне играет, мягко говоря, не очень убедительно. Поэтому, скорее всего, вариант «обе забьют» в этой встрече пройдёт, но я практически не сомневаюсь, что «Ахмат» не проиграет.

Мой прогноз — «обе забьют и «Ахмат» не проиграет» за 2.34», — приводит слова Генича «РБ Спорт».