«Пари НН» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Саранске

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.79.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
«Первый матч девятого тура РПЛ пройдет в Саранске. На стадионе «Мордовия Арена» сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Матч команд, которые находятся в таблице на десятом («Ахмат») и 15-м месте («Пари НН»), и между ними всего три очка.

«Пари НН» в пяти последних официальных домашних матчах сезона, я имею ввиду игры на Кубок и игры чемпионата, минимум, один гол забивает. Хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице (шесть очков) и предпоследнее — по пропущенным голам (15 в восьми матчах).

«Ахмат» не проиграл в чемпионате при Черчесове ни разу (две победы, три ничьи), во всех восьми официальных матчах при новом тренере забивал, минимум, один мяч, и лишь дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности (два раза дома, с «Зенитом» 1:0, и на Кубок с «Рубином» 2:0).

Основываясь на статистических данных, предлагаю рассмотреть несколько вариантов для прогноза: ничья в матче за 3.50, точный счет 1:1 за коэффициент 6.00, но это для тех, кто любит риск. Обе команды забьют за 1.80, «Пари НН» не проиграет» за 1,79.

И я выбираю последний вариант, который мне кажется самым «безопасным», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

