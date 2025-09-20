«Акрон» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч 9-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Акрон» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

«В девятом туре РПЛ «Акрон» (Тольятти) принимает «Рубин» (Казань). Скорее всего, по окончанию матча мы увидим одинаковые цифры напротив каждой из команд, 1:1 или 0:0. Поэтому предлагаю рассмотреть ничейный исход в этом матче (3.50). Это первый вариант для прогноза.

Судя по последним результатам «Акрона», одержать первую в истории клуба победу над «Рубином» в этот день у них вряд ли получится. В последних шести официальных матчах шесть поражений. Да и статистика игр между собой тоже не в пользу хозяев (ничья и пять поражений).

Но последняя игра с чемпионом, проигранная 1:2, вселяет оптимизм. Плюс, игроки, которые пополнили состав клуба в конце трансферного окна, экс-армеец Бистрович и экс-локомотивец Севикян, а так же два защитника Агапов (из ЦСКА) и Роша (игрок сборной Боливии), надеюсь, усилят команду.

«Рубин» тоже подписал двух игроков. Крайнего защитника из испанского второго дивизиона Арройо, и нападающего Сиве Жака из второй французской лиги. Что это за футболисты и какой их уровень, мы скоро поймем.

По моему мнению, игра не будет сверх результативной. Даже имея в своих составах супернападающих, а это Дзюба (четыре гола) и Даку (семь голов), больше двух мячей забито не будет. Тотал меньше 2.5 — это вариант №2, который выбираю я», — приводит Градиленко «ВсёПроСпорт».