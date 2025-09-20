Скидки
«Акрон» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин».

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 2.04.

«Акрон» в 9-м туре РПЛ дома будет принимать «Рубин». И дела у «Акрона», даже несмотря на призыв Артема Дзюбы усилить состав, и он, кстати, был услышан, идут не лучшим образом. И «Акрон», может быть, не по игре, не по качеству, не по содержанию, но проигрывает матч за матчем. Уже 4 поражения подряд, и «Акрон» на 14-м месте. Но есть чуйка, что «Акрон» рано или поздно все-таки из этой неприятной ситуации выберется.

«Рубин» дома и «Рубин» в гостях — разные команды. В гостях в последних 9 играх «Рубин» выиграл только 1 встречу, 6 проиграл, 2 раза сыграл вничью. В общем, здесь вопрос психологии и правильного управления коллективом. Я думаю, что Рашид Маматкулович найдет правильные, нужные слова для своих футболистов перед матчем с «Акроном». Недооценивать «Акрон» точно не стоит. И я не исключаю, что «Акрон», учитывая результаты в последних матчах, может перестроить игру на 3 центральных и отзеркалить схему «Рубина». Поэтому будет настоящая ковка, будет много единоборств, много борьбы, и, на мой взгляд, должен быть «низовой» матч.

Я бы вообще рассмотрел вариант с первым таймом. В первом тайме будет меньше 1 гола за 2,04 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

