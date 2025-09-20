Скидки
«Динамо» Мх — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Динамо» Мх — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» меньше одного гола за 1.74.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив» (Москва), девятый тур РПЛ. Железнодорожники свои последние четыре матча в чемпионате закончили вничью, и за восемь туров не проиграли ни разу. В этом матче беспроигрышна серия «Локомотива» продолжится, я в этом уверен!

Победить им, конечно, будет очень сложно потому, что дома махачкалинцы играют очень удачно. В этом сезоне из трёх матчей две победы, по 1:0 над «Ахматом» и «Динамо» (Москва), и ничья с «Акроном» 1:1.

Поэтому первый прогноз на рассмотрение – это «хозяева не проиграют» (кэф. 1.70). Вариант №2: «ничья» за 3.30. Вспомним домашний матч махачкалинцев против «Локо» в прошлом сезоне. Итоговый счёт 1:1. Вариант №3: «индивидуальный тотал «Динамо» меньше одного гола» за 1.74, тоже очень-очень интересно.

Да, «Локо» много пропускает (12 мячей за восемь матчей, это 9-12-е место в чемпионате), а хозяева очень мало забивают (вместе с «Сочи» занимают последнее место с четырьмя забитыми голами). И именно вариант №3 выбираю я», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

