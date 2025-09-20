Скидки
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч в Каспийске

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.96.

Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Каспийске динамовцы Махачкалы будут принимать московский «Локомотив». Все мы прекрасно знаем, в какой стилистике играет Махачкала, как играет, в какой футбол. И этот футбол, на мой взгляд, очень и очень некомфортен для любой команды, а для такой, как «Локомотив», особенно. «Локомотив» любит пространство, любит убегать в контратаки, любит играть на перехватах, любит играть на прессинге, на отборе и использовать зоны. Но Махачкала этих зон практически не оставляет. Характер у этой команды есть. Физически сейчас Махачкала очень хорошо готова. И это будет сложный матч, тем более не самое лучшее качество газона в Каспийске.

У «Локомотива» будут проблемы в этой встрече, у меня практически нет сомнений. Да, «Локомотив» выиграл на Кубок у «Акрона», да, «Локомотив» спасся в не самой удачной игре по качеству с «Ахматом». Но и здесь у «Локомотива» будет немало проблем. Махачкала дома уже и динамовцев обыграла, и вообще дома играет очень убедительно. Из 8 очков 7 набрали именно у себя.

Я думаю, что и здесь Махачкала не проиграет, а в матче будет забито меньше 4 мячей. Мой прогноз — «1X и тотал меньше 3,5» за 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

