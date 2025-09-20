«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Очередной сезон начинается, и надежды болельщиков «Манчестер Юнайтед» быстро гаснут. Я уже говорил, что не вижу какого-то прогресса при Амориме. Он мечется, пробует разных футболистов, но итог пока тот же, что и у предшественников. И могу понять фанатов клуба, которые уже требуют отставки португальца. Только что проиграли разгромно в дерби «Сити». До этого успели вылететь из Кубка лиги. 4 очка в четырех турах набрали, это лишь 14-е место. Лиги чемпионов нет у «МЮ», была сейчас возможность как следует подготовиться к «Челси».

Лондонцы ездили в Мюнхен, где местами смотрелись неплохо против «Баварии», но атаку мюнхенцев в итоге не сдержали, очень уж она мощна сейчас. Сильные трансферы были сделаны. У «Челси»-то набор футболистов, на который не пожалуешься, но пока, несмотря на победу в Клубном ЧМ, к грандам европейского футбола я бы его не отнес. Сыровата еще команда, хотя потенциал огромный. Не хватает постоянного лидера, который всегда бы вел за собой. По очереди там ребята выстреливают. Но нужно дать Мареске работать, должно что-то хорошее получиться.

Здесь я вижу ситуацию так, что «МЮ» отступать просто уже некуда, нужно дома рисковать, атаковать, тем более что есть преимущество в том, что не играли на неделе. Выжидательная манера против этого «Челси» ничего не даст. В таком футболе лондонцы лучше находят моменты. Нужно идти в размен, как в боксе говорят. «Челси» вряд ли испугается, у него исполнители не слабее. Но должен получиться хороший футбол на встречных курсах. «Челси» понимает, что он сильнее, отступать не будет. Поставлю на «тотал больше 3», — приводит слова Титова «РБ Спорт».