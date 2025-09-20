«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.70.

«Красные дьяволы» впечатляют атакой — в последних четырёх матчах команда Рубена Аморима показывает высокий показатель ожидаемых голов (2.02 xG), уступая лишь «небесно-голубым». Но оборона уязвима: соперники создают у ворот манкунианцев больше опасных моментов, чем у большинства команд. Несмотря на дорогие летние покупки в атаке, проблемы клуба остаются, а руководство продолжает искать причины неудач впереди, упуская главные слабые места. Однозначно весомая часть будет зависеть от голкипера хозяев Алтая Байындыра, показывающего в последнее время довольно слабые игровые кондиции.

«Аристократы» столкнулись с серьёзным испытанием. Команда Энцо Марески давно не совмещала Лигу чемпионов и АПЛ, и теперь нельзя позволять себе выпускать резервистов, как в прошлом сезоне Лиги конференций. Насколько «синим львам» хватит сил бороться? Проблемы «Челси» похожи на сложности «Манчестер Юнайтед» — травма Колуилла оставила в центре обороны лишь Чалобу и Адарабиойо, которые пока не вдохновляют: автогол Чалобы в матче с Баварией и ошибки Адарабиойо против «Брентфорда» привели к потерям очков.

Гости возвращаются после болезненного поражения от «Баварии» и вряд ли в полной готовности. Поэтому рискну поставить на победу подопечных Рубена Аморима», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».