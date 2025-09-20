«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 20 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.41.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в пятом туре АПЛ. Игры между этими соперниками всегда привлекают много внимания, это топовая вывеска. Но сейчас, правда, интриги в их противостоянии почти нет. С другой стороны, есть одно обстоятельство, которое может помочь тут хозяевам поля.

«Ман Юнайтед» явно физически будет лучше готов к этой игре. Дело в том, что у «Челси» на неделе была тяжёлая встреча в Лиге чемпионов. Соперник был топовый, один из сложнейших в турнире – «Бавария». И «синие» начали встречу хорошо, они понимали, что нельзя с мюнхенцами играть в быстрый футбол, нужно было замедлять игру. Это «Челси» успешно делал до 20-й минуты, когда «Бавария» реализовала один из своих моментов. В итоге первый тайм у них завершился со счетом 2:1 в пользу немцев. Во втором тайме Мареска, понимая, что надо что-то менять, всё-таки взвинтил темп игры, но победить это клубу из Лондона не помогло — 1:3 в итоге.

И ладно бы «Челси» до этого в АПЛ только выигрывал, можно было бы поверить в его отличную форму, даже несмотря на встречу в ЛЧ на неделе. Однако «синие» уже дважды в сезоне успели потерять очки — сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и с «Брентфордом» (2:2). Особенно с «пчёлами» жаль было подопечным Марески упускать победу. В других двух турах они выигрывали — 5:1 с «Вест Хэмом» и 2:0 с «Фулхэмом».

Ну а «Ман Юнайтед», я думаю, сейчас рад, что пропускает Лигу чемпионов. Дело в том, что у него и без еврокубков проблем хватает. Старт сезона провальным вышел у команды Аморима – всего одна победа в АПЛ, и та – натужная, добытая на последних минутах, 3:2 с «Бернли». В остальных противостояниях «МЮ» терял очки.

Важнейший матч у «красных дьяволов» был на прошлых выходных. Это было дерби с «Ман Сити». Однако особой конкурентной игры у них не вышло. Причём «горожане» сейчас тоже проблемные, но на фоне «МЮ» они выглядели отлично, во втором тайме уверенно ловили оппонента на контратаках, Холанд дубль сделал.

Так что да, «МЮ» будет тут физически точно лучше выглядеть. При Амориме футболисты лучше двигаются, прессингуют. Но вот с остальными аспектами игры у них пока есть большие проблемы. Про «Челси» же этого сказать нельзя, клуб намного лучше выглядит. Тут он выиграет, даже несмотря на матч с «Баварией» в ЛЧ в среду.

Мой выбор тут – победа «Челси» за 2.41», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».