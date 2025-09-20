Скидки
«МЮ» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии в Манчестере

Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: 2:2 за 10.00.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 15'     2:0 Каземиро – 37'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Топовая вывеска в пятом туре английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» против «Челси». Для «синих» это первая подобная встреча в турнире, а для «красных дьяволов» – уже третья. Учитывая график матчей, не уверен тут в том, кто точно выиграет.

У «Юнайтед» тут будет одно явное преимущество – у него было больше времени на подготовку, полноценная неделя. Ведь у «Челси» стартовала пару дней назад Лига чемпионов. Причём матч был выездным, ещё и со сложным соперником – «Баварией». По итогу подопечные Марески проиграли 1:3, местами они неплохо смотрелись, но мюнхенцы были намного успешнее в атаке. Палмер почти дубль сделал, но второй его гол не засчитали.

И для «Челси» это поражение стало первым в сезоне. До этого только в АПЛ играл он и не уступал. Правда, пару раз «синие» успели сыграть вничью уже, причем не с самыми тяжелыми соперниками – «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брентфордом» (2:2). Ещё в двух матчах с подобными оппонентами «Челси» уже выигрывал — 5:1 с «Вест Хэмом» и 2:0 с «Фулхэмом».

Ну а у «Ман Юнайтед» все намного хуже сейчас. Уже пошли слухи про отставку Аморима с поста тренера, если он не улучшит результаты за три матча. Конечно, причина для этого у руководства «МЮ» явно есть — ужасно выступает команда на старте. Хотя тут нельзя не отметить, что уже две игры против топовых оппонентов провели «красные дьяволы», с «Арсеналом» они даже на победу наиграли (0:1), ну а с «Ман Сити» на прошлых выходных провалились — 0:3.

И ладно бы в других матчах «МЮ» добивался побед. Тогда можно было бы объяснить его выступления тяжёлым графиком встреч. Однако клуб и с менее сильными противниками плохо выглядел. С «Фулхэмом» он не смог добиться успеха, сыграли они вничью 1:1. Но самым болезненным явно был вылет из Кубка лиги у «Юнайтед» от «Гримсби» из четвёртого дивизиона — 2:3.

Так что да, «Челси» тут будет тяжело в плане физической подготовки. Но я не думаю, что это сильно поможет настолько проблемному «Ман Юнайтед». Моя ставка — точный счёт 2:2 за 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

