«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Эспаньол».

Ставка: победа «Реала» в обоих таймах за 2.15.

«Эспаньол» после четырёх туров делит вторую строчку с «Барселоной». Это сильно удивляет меня. Даже не скажу, когда видели так высоко второй барселонский клуб. Но начали здорово. Вопрос теперь, как долго удастся продержаться в том же ритме. Как правило, всё это идёт до первого поражения. Дальше психологически становится гораздо труднее.

У «Реала» любимый счёт теперь 2:1. Три встречи подряд так выиграли, в том числе и в Лиге чемпионов у «Марселя». Крупно удалось победить только в матче с «Овьедо». Понятно, что Хаби Алонсо только в начале строительства. Ему нужно время, нужен весь материал, который есть. И потихоньку травмированные возвращаются. Вернулся Карвахаль, пусть и удалился в игре с «Марселем», близки к возвращению Беллингем и Камавинга, может, как раз выйдут с «Эспаньолом». В атаке и без этих ребят получается проявлять себя. Создают много мадридцы. В обороне проблемы очевидные, но там и травмы мешают.

«Эспаньол» обыграл «Атлетико», серьёзный результат, но всё-таки дома. В последнем туре в меньшинстве победили «Мальорку» (3:2), но очень много позволяли у своих ворот. Это и станет проблемой в предстоящей встрече. «Реал» на «Бернабеу» сразу прихватит, наверняка забьёт, уж очень хорош Мбаппе. И в последние годы каталонцы там проигрывают крупно — 0:3, 0:4, 1:4. Поэтому возьму победу «Реала» в обоих таймах», — приводит слова Титова «РБ Спорт».