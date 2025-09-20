Скидки
«Реал» — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Реал» — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Эспаньол».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 8.60.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Эспаньол
Барселона
«Реал» Мадрид и «Эспаньол» встретятся в пятом туре чемпионата Испании. Тут мало шансов для гостей, даже несмотря на то, что команда Алонсо на неделе проводила дополнительный матч не в Примере. Впрочем, «Эспаньол» пока уверенно смотрелся в сезоне. Легкой игры для «сливочных» тоже не жду.

«Реал» Мадрид на неделе стартовал в Лиге чемпионов. Соперник в первом туре был, казалось, не самый трудный – «Марсель». Однако матч у них получился не таким простым. Все началось с быстрой замены травмированного Александра-Арнольда — вышел Карвахаль. Затем «Марсель» сумел открыть счет, убежав в быструю атаку. Но после этого «Реал» уже доминировал. На 29 минуте Мбаппе сравнял счет с пенальти.

Во втором тайме у команды Алонсо произошли ротации, но она осталась на поле вдесятером на 72 минуте — Карвахаля удалили за неспортивное поведение. Впрочем, «Реал», как и полагается топ-команде, «не заметил потери бойца», продолжил играть первым номером. На 81 минуте Мбаппе забил второй мяч с пенальти. Итог — 2:1.

Победа «Реала» была закономерна. Коллектив успешно выступает в новом сезоне, только выигрывает. Серия викторий насчитывает уже пять встреч, в Ла Лиге тоже проблем не было. Сейчас подопечные Алонсо лидируют в таблице, причем единолично — даже «Барселона» уже успела потерять очки один раз.

Но вот еще один клуб, который делит с «Барселоной» второе место – как раз «Эспаньол». Он стал одним из трех клубов чемпионата, которые ни разу не проиграли. Он всего один раз потерял очки – сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (2:2). В остальных турах «Эспаньол» выигрывал. В том числе, справился он с «Атлетико» (2:1), «Осасуной» (1:0) и «Мальоркой» (3:2).

Тут я отдаю предпочтение «Реалу». Но разгрома не жду. Да, ситуация тяжелая — мадридцы на неделе проводили тяжелый матч в ЛЧ, а «Эспаньол» сам находится в отличной форме. Но мадридцы на то и являются топовым коллективом, они даже смешанным составом способны выигрывать в таких матчах.

Моя ставка тут – точный счет 2:1 за 8.60», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

