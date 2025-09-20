«Ливерпуль» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру 5-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.13.

«Мерсисайдское дерби состоится в рамках пятого тура чемпионата Англии. Вроде бы, тут все очевидно – сейчас это соперники разного уровня, у «ирисок» шансов почти нет. С другой стороны, у гостей будет определенное преимущество в игровой форме.

Да, «Ливерпулю» не повезло с графиком игр. Только в среду он провел матч в Лиге чемпионов против «Атлетико», и вот в субботу днем у него дерби. С мадридцами же подопечные Слота сыграли успешно, пусть и по счету так не кажется — 3:2. На деле же, мерсисайдцы доминировали, к шестой минуте уже вели 2:0. Снова были видны небольшие проблемы команды в обороне, дважды она пропустила необязательные голы от мадридцев, но все равно выиграла по итогу.

В АПЛ дела у «Ливерпуля» тоже идут отлично, собственно, лучше всех в турнире. Только «красные» сумели одержать четыре победы в четырех турах. Причем виктории были разными у коллектива – и крупные, в которых сам он много пропускал, 3:2 с «Ньюкаслом» и 4:2 с «Борнмутом», и близкие по счету, в которых «Ливерпуль» забивал в концовке – 1:0 с «Арсеналом» и «Бернли».

«Эвертон» же начал сезон тоже неплохо. Точнее, конкретно в первом туре коллектив неудачно выступил, проиграл новичку турнира, «Лидсу» (0:1). Но вот после этого подопечные Мойеса не знали поражений. Коллектив в АПЛ обыграл «Брайтон» (2:0) с «Вулверхэмптоном» (3:2), а также сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0). Помимо этого, «Эвертон» в Кубке лиги обыграл «Мансфилд Таун» из дивизиона рангом ниже.

Так что к этому дерби «Эвертон» подходит в неплохой форме, всего одну неудачу в сезон он имеет, да и ту – на старте. «Ливерпуль» же на неделе провел тяжелый матч в Лиге чемпионов. Так что разгрома не жду, но не думаю, что «ирискам» тут все-таки даже одно очков удастся увезти», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».