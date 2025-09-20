«Северсталь» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Барыс».

Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 5.5 за 3.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК Северсталь Череповец Барыс Астана

«Барысу» удался качественный старт. За счёт дисциплины, самоотдачи и качественной тренерской работы команда Кравца отобрала очки у тех фаворитов, которые в плохом состоянии. Но, как парадоксально бы это ни звучало, против «Северстали» казахстанцам придётся тяжелее, чем против «Трактора» или московского «Динамо». Череповецкие металлурги не могут позволить себе провалов в сентябре и играют на ровном, привычном для себя уровне.

Команда Козырева будет выкладываться, стараясь заработать два очка. Всё-таки до этого были два поражения подряд. А поскольку и в сыгранности, и в мастерстве у «Северстали» есть преимущество, логично было бы предсказать победу хозяев. И, конечно, ставим на 5 заброшенных или больше. Вратари и оборона «Барыса» — не того уровня, чтобы остановить креативного атакующего соперника», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».