«Валенсия» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.55.

«Каталонцы стали настоящей проблемой для подопечных Карлоса Корберана. В последних трёх матчах с сине-гранатовыми «летучие мыши» пропустили 18 мячей, несмотря на то что наставник хозяев Карлос Корберан выстроил крепкую команду. Сумеют ли они оправиться после такого разгрома — большой вопрос. Если не считать поражения от «Барселоны», «Валенсия» на старте сезона играет вполне уверенно: выиграли у упорного «Хетафе» и сыграли вничью с «Реалом Сосьедад». Интересно будет понаблюдать за атакующим дуэтом – Уго Дуро и Дани Раба. Оба в неплохой форме, но посмотрим, как проявят себя после крупного поражения.

Без Нико Уильямса у Эрнесто Вальверде ничего не получается. «Львы» стартовали в Ла Лиге отлично — три победы подряд, но после паузы на матчи сборных команда сдала: проиграли «Алавесу» (0:1) и «Арсеналу» (0:2) в Лиге чемпионов. Отсутствие Уильямса сильно сказывается на атаке, ведь забить не удаётся. Единственная хорошая новость — дозаявка Эмерика Лапорта, воспитанника клуба и опытного защитника, который добавит стабильности и поможет в построении игры.

На мой взгляд, гости в лучшей форме, и в прошлом сезоне одержали дважды победу над этим соперником. Безоговорочная победа «Атлетика», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».