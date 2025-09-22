Стали известны шансы ЦСКА победить «Сочи»

22 сентября 2025 года в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 57% вероятности.

При этом шансы «Сочи» оценили в 5.20 (18%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Гол в каждом тайме доступен за 1.85.