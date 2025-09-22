Скидки
«Сочи» — ЦСКА: определён самый вероятный счёт

Комментарии

22 сентября 2025 года в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск.

Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Сочи» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается с коэффициентом 7.50, а победа ЦСКА со счётом 2:0 доступна за 8.20.

На нулевую ничью выставлен коэффициент 8.70.

