«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 1.5 гола за 2.03.

Общая серия поражений во всех турнирах клуба из Сочи насчитывает шесть матчей. Всего четыре гола забито за это время, а пропущено — 19. Игорь Осинькин говорит, что сейчас его подопечным нужно просто переболеть, а дальше команда будет лезть из кожи, но выгрызать очки. Пока это только слова, а календарь не подкидывает соперника, который был бы одного уровня.

Не лучшее время выпало «Сочи» играть с ЦСКА. Команда Фабио Челестини будет мотивирована после двух поражений в матчах с «Ростовом» (0:1) в РПЛ и «Балтикой» в Кубке России после пенальти. В первенстве это пока единственная проигранная встреча, а тренер должен сделать выводы. Швейцарец считает, что сказалась пауза, во время которой бо́льшая часть лидеров отправилась в расположение сборной.

В этом матче предлагаем рассмотреть такой вариант ставки — клуб из Москвы победит, а тотал будет больше 1.5 мяча. Есть вероятность, что и «Сочи» забьёт, учитывая небольшие проблемы Фабио Челестини с составом. В другой ситуации хозяева могли создать реальные проблемы, однако в данной, когда ЦСКА уступил в двух встречах подряд, это невозможно.