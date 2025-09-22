«Галатасарай» — «Коньяспор»: букмекеры оценили шансы команд
22 сентября 2025 года в матче 6-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Галатасарай» и «Коньяспор». Встреча состоится на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Начало — в 20:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Коньяспора» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.30.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Стамбула за 7.00.
