Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз на матч чемпионата Турции

«Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз на матч чемпионата Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Суперлиги «Галатасарай» — «Коньяспор».

Ставка: «Галатасарай» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

«Коньяспор» начал сезон уверенно с двух побед в матчах с «Эюпспором» (4:1) и «Газиантепом» (3:0), однако затем пошёл на спад, сыграв вничью с «Гёзтепе» (1:1) и уступив «Аланьяспору» (1:2). Повезло, что быстро включились в игру новички Йоан Андзуана из Конго и македонец Энис Барди. Они добавили свежести атаке и теперь играют ключевую роль.

Клуб из Коньи делает ставку на молодого голкипера Дениза Эрташа. Он и правда хороший вратарь. В матче с «Гёзтепе» совершил семь спасений. В прошлом сезоне он уже играл против «Галатасарая» и пропустил пять мячей. В турецкой Суперлиге никто не забивал ему столько за карьеру.

Никогда в истории клуб из Стамбула дома не уступал «Коньяспору». Да и вообще в первенстве он идёт на победной серии из 13 матчей. Плюс будет очень зол после ужасного поражения во встрече с «Айнтрахтом». Наверняка попробует выместить всё, что накопилось, на гостей из Коньи. Ставка на победу «Галатасарая» через тотал больше 3.5 мяча выглядит очень перспективно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android