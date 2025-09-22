«Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Суперлиги «Галатасарай» — «Коньяспор».

Ставка: «Галатасарай» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

«Коньяспор» начал сезон уверенно с двух побед в матчах с «Эюпспором» (4:1) и «Газиантепом» (3:0), однако затем пошёл на спад, сыграв вничью с «Гёзтепе» (1:1) и уступив «Аланьяспору» (1:2). Повезло, что быстро включились в игру новички Йоан Андзуана из Конго и македонец Энис Барди. Они добавили свежести атаке и теперь играют ключевую роль.

Клуб из Коньи делает ставку на молодого голкипера Дениза Эрташа. Он и правда хороший вратарь. В матче с «Гёзтепе» совершил семь спасений. В прошлом сезоне он уже играл против «Галатасарая» и пропустил пять мячей. В турецкой Суперлиге никто не забивал ему столько за карьеру.

Никогда в истории клуб из Стамбула дома не уступал «Коньяспору». Да и вообще в первенстве он идёт на победной серии из 13 матчей. Плюс будет очень зол после ужасного поражения во встрече с «Айнтрахтом». Наверняка попробует выместить всё, что накопилось, на гостей из Коньи. Ставка на победу «Галатасарая» через тотал больше 3.5 мяча выглядит очень перспективно.