Названы шансы «Наполи» продлить победную серию в чемпионате Италии

22 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Пиза». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 21:45 мск.

Неаполитанцы одержали три победы в трёх турах Серии А.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Неаполя. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.31, а шансы «Пизы» оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу неаполитанцев за 5.50.

