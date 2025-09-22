Скидки
«Наполи» — «Пиза»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Наполи» — «Пиза»: прогноз на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Серии А «Наполи» — «Пиза».

Ставка: «Наполи» победит с форой (-1.5) за 1.88.

«Наполи» здорово начал сезон Серии А, как и полагается действующему чемпиону. Он выиграл все три матча — с «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентиной» (3:1). Вот только во встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» провалился — 0:2.

Поднявшись из Серии В, «Пиза» демонстрирует вполне неплохой футбол. Главное, что она старается и проявляет характер. Играет компактно, чем создаёт трудности соперникам. При этом у подопечных Альберто Джилардино получается проводить хорошие атаки.

Сначала они сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), пусть и благодаря автоголу соперника, а затем потерпели два поражения — в матчах с «Ромой» (0:1) и «Удинезе» (0:1). В каждой из проигранных встреч клубу из Пизы удавалось наиграть минимум на два голевых момента. Нет исполнителя, который смог бы взять на себя роль лидера в завершении.

Предлагаем поставить на то, что «Наполи» победит, с форой (-1.5). Команда такого уровня обязана уметь пробиваться через любую защиту. В атаке у неё хватает исполнителей и мастеров дриблинга, а насчёт взаимодействия между футболистами даже не стоит сомневаться. Подогреет мотивацию к комфортной победе поражение в матче Лиги чемпионов.

