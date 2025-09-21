«Оренбург» — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.85.

«Оренбург» сыграет с московским «Динамо» у себя дома на стадионе «Газовик». Здесь вокруг да около ходить не надо. Да, «Оренбург» даже в плохих матчах обязательно что-то создаёт впереди, и тут вопрос реализации, вопрос выполнения тех задач, которые стоят перед Слишковичем и футболистами на поле. «Оренбург» провёл очень плохой матч в прошлом туре с «Пари НН», но выиграли в серии пенальти у «Рубина» на неделе. Команда кусачая, дома использующая свои сильные качества — прессинг, движение и, конечно же, искусственный газон.

Но напротив «Оренбурга» сейчас «Динамо». Хоть его сейчас все кому не лень критикуют, тем не менее я вижу определённое поступательное движение вперёд. Всё лучше и лучше команда физически готова, и больше понимают футболисты, что требует Карпин. Может быть, пауза на матчи сборных и пошла на пользу. Особенно в первом тайме со «Спартаком» динамовцы очень неплохо смотрелись в прошлом туре. Матч в Сочи на Кубок не беру, там просто соперника не заметили и укатали.

«Динамо» сильнее и по исполнителям, и по амбициям, и по качеству — да по всему «Динамо» сильнее. Просто надо это показать и продемонстрировать на футбольном поле. Мой прогноз — победа «Динамо» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».