«Оренбург» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 3 за 1.78.

«Воскресная серия игр девятого тура РПЛ откроется в 12:00 по московскому времени в Оренбурге. Хозяева поля, которые в данный момент имеют семь очков и занимают 13 строчку в турнирной таблице, принимают «Динамо» (Москва), у которого на два очка больше.

Смотреть на статистику матчей между этими клубами, бессмысленно. Составы команд кардинально поменялись. Но «Оренбург» продолжает играть «весело». В последних девяти официальных матчах семь раз было забито больше двух мячей. А из этих семи пять раз было забито больше трёх мячей (3:1; 5:3; 2:2; 3:2; 2:2).

Конечно, у динамовцев в матчах на выезде всё печально: три игры, одно очко при разнице 1:3. Но в этом матче они просто обязаны забить. Линия атаки у Динамо одна из сильнейших в лиге. И прогноз на «индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 1.5» за 1.70, считаю, достоин внимания, при условии участия в матче Тюкавина. Но он хоть и выздоровел, и уже забил в Кубке в выездном, победном (4:0 над «Сочи») матче, может эту игру пропустить (не забываем про поле с искусственной травой).

Но я остановлюсь на прогнозе тотал в матче меньше трех мячей (кэф 1.78).Искусственное покрытие, раннее начало матча, второй гостевой матч подряд для «Динамо», не позволят гостям с первых минут доминировать. Игра в первом тайме будет скучная, и голы, максимум два, мы увидим во вторые 45 минут», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».