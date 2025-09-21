Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: «Спартак» забьет в обоих таймах» за 2,19.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» сыграет домашний матч против самарских «Крыльев». «Спартак» поздно вечером в четверг играл с «Ростовом», сыграл неудачно. Опять 2 разных тайма в игре «Спартака»: первый — хороший, качественный, с забитым мячом, да и еще могли забивать, но во втором прям совсем «Спартак» растворился на поле, проиграл много единоборств и в итоге «Ростову» уступил 1:2. Это все не в копилочку позитивную для Деяна Станковича. Он получил свою порцию дисквалификации, пропустит несколько матчей. Может быть, отсутствие Станковича как раз и благоприятно на спартаковцах скажется — не будет этих эмоций, не будет лишнего раздражения на бровке. Может быть, я предполагаю.

Никто не поймет, если «Спартак» сейчас еще оступится в матче с «Крыльями». Тоже 2 разных тайма у «Спартака» получились с «Динамо»: хорошие моменты чередовались с откровенно неудачными. В обороне Джику и Ву пока еще адаптируются, привыкают к своим новым партнерам. В общем, «Спартак» очень амплитуден, очень непредсказуем.

Домашний матч с «Крыльями»: тут вроде бы все очевидно, но не так все однозначно. Поэтому тут пальцем в небо. «Спартаку» очень надо реабилитироваться и начать хорошо игру, на хороших скоростях, а потом развивать свое преимущество.

Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Спартак» забьет в обоих таймах» за 2,19.

Материалы по теме
Артета против Гвардиолы, римское дерби и уверенный «ПСЖ»: прогнозы на футбол
Артета против Гвардиолы, римское дерби и уверенный «ПСЖ»: прогнозы на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android