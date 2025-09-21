Скидки
«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (+1.5) за 1.72.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'    

«Девятый тур РПЛ, «Спартак» – «Крылья Советов». Встречаются команды, которые находятся на седьмом и восьмом местах в турнирной таблице, имея в своем активе по 12 очков. Что для гостей является очень неплохим результатом в отличии от хозяев.

«Крылья Советов» на выезде: четыре матча: победа, две ничьи и поражение, в каждом матче забивали и пропускали, минимум, один. Вадим Раков отличился четырежды, но играть не будет. Это большая потеря.

Про «Спартак» сказано очень много и, в основном, с отрицательным подтекстом. И я считаю, что это объективно. Прошло уже больше года как у руля Станкович, а понимания «во что играет» команда, нет. И перед каждым матчем мы, болельщики, не понимаем, кто выйдет «в старте». Нет стабильности, нет результата.

И спрогнозировать результат в матчах «красно-белых» очень сложно. Особенно после безвольно проигранного последнего официального матча на глазах своих болельщиков. Мой прогноз: «фора (+1.5) на «Крылья Советов» за 1.72», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

