«Балтика» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ростов».

Ставка: ТМ 2 за 2.11.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Одна из главных игр тура пройдет, на мой взгляд, в Калининграде: «Балтика» будет принимать «Ростов». Да, вроде бы не самая притягательная афиша, но, с другой стороны, «Ростов» сейчас на ходу, на неделе обыграли «Спартак» и ЦСКА, а теперь едут в гости к команде, которую расхваливают все кому не лень. «Балтика» в Москве тоже в тяжелейшем матче переиграла ЦСКА в серии пенальти. «Балтика» хороша была с «Зенитом», не довольствовалась ничейным результатом, а хотела большего. Она абсолютно точно большего заслуживала в том матче.

«Балтика» сейчас вторая. Есть вот это чувство, как будто команда еще не наелась. И здорово «Балтика» функционально готова, вяжет соперника, завязывает и затягивает в удобный для себя футбол. И я думаю, что этот футбол вполне подходит для «Ростова». Будет очень много единоборств, очень много длинных передач, верховых дуэлей, подборы, фолы. Все это точно будет, но будет мало футбола, как мне кажется.

И здесь можно сыграть на количество нарушений, на количество желтых карточек. Но если отталкиваться от забитых мячей, я думаю, что их должно быть немного. Скорее всего, и те, и другие сыграют в схему с тремя центральными защитниками. Важно будет выигрывать подборы, ничейные мячи. Ауты — здесь поаккуратнее надо действовать в своей штрафной. В общем, все на поверхности, все понятно.

Мой прогноз — «тотал меньше 2» за 2,11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

