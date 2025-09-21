«Балтика» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Калининграде

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Ростов».

Ставка: обе забьют – нет за 1.81.

«Девятый тур РПЛ, «Балтика» – «Ростов». Хозяева вместе с «Локомотивом» ещё ни разу не проиграли в сезоне-2025/2026. И в этом туре обе команды продлят свою беспроигрышную серию, сомнений нет.

«Ростов» начал чемпионат с трёх поражений подряд, но потом вроде всё наладилось. В последних трёх матчах – две ничьих и победа на ЦСКА, а армейцы сейчас в большом порядке. Да ещё и в четверг, в Москве, на Кубок был обыгран московский «Спартак». И, что важно, победа была не случайна. Об этом говорит и статистика матча.

«Балтика» не просто удивляет своими результатами (второе место, качественная игра, стабильность в составе), но уже заставляет нас привыкать к тому, что команда ниже определённого уровня опуститься не может. По пропущенным голам они делят первое место с чемпионом, у них по пять мячей. В трёх последних матчах чемпионата балтийцы не пропустили и заработали семь очков, две победы на выезде и ничья дома с «Зенитом». В последних трёх матчах две ничьих и тоже победа над ЦСКА, а армейцы сейчас в большом порядке.

Не думаю, что в этом матче хозяева – фавориты, хотя на их победу предлагается очень неплохая цифра 2.14 против 3.90 на гостей. По составу они не сильнее. И я склоняюсь к ничейному исходу в первом тайме, возможно, и 0:0. Это как один из вариантов для прогноза.

А мой вариант: «обе команды забьют – нет» (1.81). Думаю, что много голевых моментов мы не увидим. Всё же команды плюс-минус равные по силе и суперисполнителей в линии атаки у них нет», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».