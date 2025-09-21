Скидки
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.20.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» единоличный лидер, опережает ближайших преследователей на 3 очка, а «Зенит» на 6.

Возможно, это ключевой матч для «Зенита», так как проигрывать в этот вечер никак нельзя, потому что отыграть гандикап 9 очков у такого «Краснодара» будет сложно.

У «Краснодара» все могут сыграть, за исключением Черникова. Состав «Краснодара» угадывается достаточно легко, а вот состав «Зенита» – это настоящая угадайка. Очень богатый выбор футболистов у Семака, но вопросов по составу много. Ещё больше вопросов по игре питерцев. С «Балтикой» вообще не было моментов, с «Ахматом» был не очень содержательный матч.

За долгое время явным фаворитом в этой паре выглядит «Краснодар». Но повторюсь, что «Зениту» нельзя эту игру проигрывать, со стратегической точки зрения это важно. Ничья – хороший результат для «Зенита». Мой прогноз – лобовая ничья», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

