«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч 9-го тура чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 9.40.

«Краснодар» против «Зенита», девятый тур РПЛ. Само собой, тут можно не смотреть на позиции соперников в турнире. Это в любом случае матч с приставкой «топ». Само собой, борьба будет, эмоции. Игроки выйдут на поле заряженными. Я же всё-таки чуть больше тут верю в успех питерцев, у них мотивации больше.

Да, уже достаточно туров в РПЛ прошло, чтобы говорить о проблемах «Зенита». Чтобы после почти десяти туров он шёл даже не в топ-5 – это удивительно. Другой вопрос, сколько это продлится. Состав всё ещё у сине-бело-голубых топовый, один из сильнейших в лиге. Не думаю, что к середине сезона тоже так низко будет идти коллектив, возможно, будет он и за лидерство бороться.

«Краснодар» же идёт там, где полагается идти действующему чемпиону России. Лидирует коллектив с 19 очками. Хотя такому положению дел подопечные Мусаева должны быть благодарны «Локомотиву», зачастившему с неудачами, ЦСКА вот тоже в прошлом туре проиграл и немного выпал из борьбы за первое место.

«Краснодар» же стабилен. В восьми турах всего по одной ничьей и проигрышу. Отличный результат, пусть и тоже тут удивительного ничего нет. По сравнению с прошлым чемпионским сезоном состав «быков» усилился, сейчас он способен обыграть почти любого в РПЛ. Если брать последний месяц, только один раз клуб не выиграл – поделил очки с равным оппонентом, ЦСКА – 1:1.

«Зенит» тоже идёт на длинной серии без проигрышей, которая длится уже месяц и насчитывает восемь игр. За этот период коллектив всего дважды сыграл вничью, оба раза с сильными соперниками – «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (0:0). Да, калининградцы на данный момент тоже высоко котируются. В остальных встречах у команды Семака были победы.

Тут я всё-таки поверю в успех гостей. Да, «Краснодар» в сезоне лучше выглядит, неспроста он сейчас лидирует в чемпионате. Но думаю, мотивации тут больше будет у «Зенита», который всё ещё идет даже не в топ-5. Тут матч будет принципиальным, и сине-бело-голубые правильно на него настроятся.

Моя ставка – победа «Зенита» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 9.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».