«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Игоря Семшова на игру 9-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.35.

«Краснодар» яркий и сбалансированный. Команда Мурата Мусаева уверенно идёт в плей-офф Кубка России и держится шести матчей без поражений в чемпионате. Лидеры по эффективности атаки (20 голов) и надёжности обороны (пять пропущенных) делят вершины лиги. Характерная черта — гибкость и глубина состава, позволяющая коучу хозяев легко решать тактические задачи. Даже при отсутствии Кордобы и Косты, место для манёвров есть — роли заменителей успешно выполняют Кривцов, Жубал и Пальцев.

Сине-бело-голубые не могут найти скорость. В стартовых матчах сезона «Зенит» обладает лишь тремя победами из восьми, все — над аутсайдерами. В последнем матче с «Балтикой» их игра была скучной, с минимальным числом создаваемых моментов. Проблема — отсутствие лидеров, способных вдохновить команду. Центр поля хаотичен из-за частых отсутствий Вендела и Жерсона, а впереди не видно инициативных игроков. Даже оборона демонстрирует слабость, пропуская в основном от слабых команд.

Несмотря на домашний матч «быков» и особый настрой на питерский коллектив, я вижу ничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».