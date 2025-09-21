Скидки
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Игоря Семшова на игру 9-го тура чемпионата России

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.35.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» яркий и сбалансированный. Команда Мурата Мусаева уверенно идёт в плей-офф Кубка России и держится шести матчей без поражений в чемпионате. Лидеры по эффективности атаки (20 голов) и надёжности обороны (пять пропущенных) делят вершины лиги. Характерная черта — гибкость и глубина состава, позволяющая коучу хозяев легко решать тактические задачи. Даже при отсутствии Кордобы и Косты, место для манёвров есть — роли заменителей успешно выполняют Кривцов, Жубал и Пальцев.

Сине-бело-голубые не могут найти скорость. В стартовых матчах сезона «Зенит» обладает лишь тремя победами из восьми, все — над аутсайдерами. В последнем матче с «Балтикой» их игра была скучной, с минимальным числом создаваемых моментов. Проблема — отсутствие лидеров, способных вдохновить команду. Центр поля хаотичен из-за частых отсутствий Вендела и Жерсона, а впереди не видно инициативных игроков. Даже оборона демонстрирует слабость, пропуская в основном от слабых команд.

Несмотря на домашний матч «быков» и особый настрой на питерский коллектив, я вижу ничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

