«Краснодар» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 21 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.25.

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в девятом туре чемпионата России. Важнейшая игра для них, как с турнирной точки зрения, так и имиджевой. Жду борьбы тут, точно нас ждет интересное противостояние, «матч за шесть очков».

Да, сейчас это не встреча двух лидеров чемпионата, как это было почти весь прошлый сезон. Этому статусу соответствует только «Краснодар», собственно, и лидирующий в чемпионате. Пока что выигрывает борьбу за первое место он у «Локомотива», ЦСКА и, как ни странно, «Балтики». Все они, например, потеряли очки в прошлом туре.

А вот «быки» почти без ошибок выступают. Единственная неудача у них недавно была – 1:1 с ЦСКА, одним из конкурентов по РПЛ. В остальных же встречах команда Мусаева выигрывала, часто с крупным счетом, много забивая.

У «Зенита» же все чуть хуже сейчас. Он даже в топ-5 не входит – идет на шестом месте. Разрыв с соседями выше и ниже у питерцев минимален. Так, на один балл их обгоняет пятый «Рубин» сейчас, и на два – четвертый ЦСКА.

И на самом деле, в последних матчах у команды Семака тоже дела шли неплохо, тоже за примерно месяц была всего одна потеря очков, тоже с крепким соперником – 0:0 с «Балтикой». Во всех остальных матчах «Зенит» выигрывал.

Я думаю, в этом матче «Краснодар» с первых минут побежит в атаку, будет стараться играть первым номером. «Зениту» это не понравится, обычно он доминирует и контролирует игру. Но «быки» уже знают, как играть против питерцев. Впрочем, по итогу, я думаю, мы все-таки увидим ничью у них. Такой вариант оценивается в 3.25», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».