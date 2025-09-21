«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.

«Центральная встреча тура. Уже слышал разговоры, что, если «Зенит» сейчас проигрывает, чемпионская гонка для него закончена. Отчасти с этим можно согласиться. Понятно, что играть еще очень долго, даже треть сезона не прошла. Но 9 очков от такого стройного, уверенного в себе «Краснодара» — это будет многовато. Плюс к тому, я не вижу игры у самого «Зенита». Побеждают в основном за счет мастерства отдельных футболистов, цельного футбола в этом сезоне ни разу не видел. Новички пока не приносят той пользы, на которую рассчитывали. Кто-то никак не акклиматизируется, кому-то место на поле найти не могут, у кого-то какие-то личные желания, которые идут вразрез с командными. В общем, Семак в очень сложно положении.

У «Краснодара» же новички прижились гораздо лучше. Понятно, что далеко не все еще реализовали свой потенциал, но люди выходят, и ты понимаешь, почему их брали. Определенный класс в их действиях чувствуется. Сейчас, возможно, не будет Черникова, но я не вижу большой проблемы, там играет Дуглас, плюс Ленини может сильный матч провести. Нельзя заменить в «Краснодаре» только Кордобу, но его дисквалификация закончилась.

Для меня здесь «Краснодар» — очевидный фаворит. И я ставлю на его победу. В прошлом сезоне, как я помню, к очной встрече команды подходили в более-менее одинаковом состоянии, но краснодарцы дома победили 2:0. Сейчас я ощущаю их превосходство. Понятно, что в отдельно взятый день какой-то из дорогих легионеров «Зенита» может выстрелить. Но надо ли на это полагаться? Происходит такое крайне редко», — приводит слова Титова «РБ Спорт».