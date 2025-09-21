«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.90.

«Если долгие годы «Манчестер Сити» считался фаворитом АПЛ, то сейчас уже «Ливерпуль» его сместил с этой позиции. А «Сити» с «Арсеналом» как раз рассматриваются главными претендентами, чтобы сбросить команду Слота с первого места. И те, и другие здорово начали Лигу чемпионов — с побед по 2:0. «Арсенал» выиграл на очень сложном выезде в Бильбао, «Ман Сити» дома разобрался с «Наполи», но очень помогло удаление у итальянцев.

Помню, как лондонцы красиво выиграли 5:1 у «Сити» в прошлом сезоне, но там буквально всё залетало. Сейчас я жду совсем другого футбола, очень аккуратного, по возможности безошибочного. «Арсенал», похоже, снова без Эдегора, это потеря. Но раскрывается Субименди, Мерино и Райс тоже в прекрасной форме. Мяч «Арсенал» наверняка заберёт и будет пытаться разыграть до верного. Где-то постараются найти брешь на фланге, там у «Сити» далеко не всё в порядке. Возможно, Хусанов выйдет справа. Но всё это будет в тактическом футболе. Поначалу команды точно не разгонятся. Может, ближе к концу.

Самому «Арсеналу» надо как-то остановить Холанда. Но «Сити» без мяча не любит играть. И я не думаю, что норвежец часто будет получать мяч. Ему придётся потратить много сил на открывания, рывки вхолостую. Как бы странно ни звучало, но средняя линия «Арсенала» сейчас просто мобильнее и лучше способна держать мяч.

Поэтому я в этой игре прогнозирую победу «Арсенала». Скорее всего, 1:0», — приводит слова Титова «РБ Спорт».