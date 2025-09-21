«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«21 сентября в пятом туре АПЛ состоится центральный матч – «Арсенал» против «Манчестер Сити». Два топовых соперника, пусть и сейчас один из них снова пока не участвует в борьбе за лидерство, как и в прошлом сезоне. Жду тут борьбы и не уверен, что они выявят победителя по итогу 90 минут.

Ситуация в АПЛ у них сейчас разная. «Арсенал» пока идёт там же, где провёл весь прошлый сезон, – на втором месте. Причём повторяется ситуация и с лидером турнира, которого «канониры» стараются догнать, – «Ливерпуль» идёт выше, пусть и имеет в активе всего на три очка больше. Собственно, такой же разрыв у команды Артеты и с «Ман Сити». Только вот «горожане» стоят намного ниже в турнире – на восьмом месте. Турнир всё ещё находится в начальной стадии, так что плотность команд в таблице высокая.

И, собственно, «Арсенал» как раз единственный раз потерял очки в игре с лидирующим «Ливерпулем». Тяжелая и вязкая игра у них была, «канониры» совсем не старались убегать в атаки, рискуя пропустить. Но «Ливерпуль» додавил оппонента, выиграл 1:0 по итогу. В остальных же противостояниях «пушкари» выигрывали, в том числе у «Ман Юнайтед» они выиграли, пусть и встреча была равной – 1:0.

С «МЮ» «Ман Сити» тоже играл уже в этом сезоне, причём совсем недавно – на прошлых выходных. Только вот там о равной игре не шло и речи. «Горожане» уверенно обыграли своего злейшего врага, ловили его на ошибках. Итог – 3:0. Только вот для команды Гвардиолы эта виктория является второй в четырёх турах. Уступил же коллектив «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

Сейчас обеим командам будет непросто, так как на неделе они проводили матчи в Лиге чемпионов. Добились там одинаковых результатов – со счётом 2:0 обыграли достаточно сильных оппонентов – «Ман Сити» справился с «Наполи», а «Арсенал» — с «Атлетиком». Только вот «канонирам» повезло с графиком, он играл во вторник, а «Сити» — в четверг.

Так что я тут жду конкурентного футбола. Не уверен, удастся ли тут кому-то выиграть, настрой будет боевой, пусть и физическое состояние игроков рискует быть не таким хорошим после стартовавшей ЛЧ. Но всё же поверю в ничью тут, причём с большим количеством голов. Точный счет 2:2 – котировка 13.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».