«Лацио» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Римское дерби состоится в четвертом туре Серии А. Думаю, это хорошее завершение стартового отрезка сезона для них. Уже можно делать какие-то первые выводы. Не уверен, что в очной встрече «Лацио» с «Ромой» определят победителя.

Обе команды первые три тура провели небезупречно. Теряли они очки. И у «Лацио» в этом плане ситуация хуже. Он дважды успел проиграть на старте сезона, причем, не самым сложным оппонентам по турниру. Так, с «Комо» не справились подопечные Сарри (0:2) и с «Сассуоло» (0:1). Последняя неудача особенно удивляет, конечно.

Между этими проигрышами один раз «Лацио» смог победить, сделал это уверенно, с разгромным счетом 4:0 – с «Вероной». Но вот стоит ли сильно обращать внимание на эту победу на фоне двух поражений в других играх? В таблице клуб идет на 12 месте сейчас, ниже середины.

У «Ромы» же дела чуть лучше идут в новом сезоне. В таблице она уже стоит выше, на шестом месте в еврокубковой зоне. Но да, разрыв между всеми командами в Серии А не такой большой, чемпионат только стартовал.

Один раз команда Гасперини тоже успела проиграть – произошло это в третьем туре, тоже с не самым очевидным соперником, «Торино» (0:1). Там римляне больше давили и созидали, как минимум, вничью они должны были играть.

В двух других турах «Рома» уже выигрывала, делала это уверенно, пусть и с минимальным счетом – 1:0 с «Болоньей» и 1:0 с «Пизой». На следующей неделе у подопечных Гасперини уже стартует Лига Европы, в первом туре соперник примерно равный – «Ницца». Так что сейчас не уверен, что римляне сыграют полностью основным составом все 90 минут.

Это дерби. В подобных матчах часто форма соперников, их предыдущие результаты уходят на второй план. Встреча будет эмоциональной, ожидается борьба. Поверю тут в ничью – точный счет 1:1 за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».