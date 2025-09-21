«Металлург» – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – ЦСКА.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.23.

Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск ЦСКА Москва

«У ЦСКА три поражения в четырех матчах, и градус нервозности внутри армейского клуба все выше. Особенно после оглушительного домашнего поражения от бывшей команды Никитина со счетом 1:5. Сейчас красно-синим очень пригодилась бы качественная, уверенная победа над соперником из категории «топ». Вот только «Магнитка» — неподходящий для этого оппонент.

В отличие от других тяжеловесов Востока, «Металлург» взял отличный разгон. После небезупречных выступлений на самом старте команда Разина резко прибавила — прежде всего в качестве атакующей игры. В предыдущие семь дней она не забивает меньше пяти за игру (три матча, 16 голов). Три победы подряд, ни одного за регулярку поражения в основное время. С учетом того, как много ошибается ЦСКА в обороне и сколько вопросов к отдельным форвардам армейцев – шансов у гостей нет. Так что победит «Магнитка», причем уверенно — не удивлюсь, если будет победа уральцев с разницей даже в три шайбы. Матч получится результативным», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».