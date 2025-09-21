«Ак Барс» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК Ак Барс Казань Авангард Омск

«Эти соперники открывали текущую регулярку матчем между собой. 8 сентября вратарь казанцев Бердин сыграл гениальный матч, пропустив всего одну шайбу и обеспечив своей команде минимальную победу. Однако с тех пор «Ак Барс» проиграл три встречи из четырех, голкиперы перестали тащить, а защитные схемы Гатиятулина перестали работать. Все идет к тому, что омичи в Казани возьмут уверенный реванш – с разницей, как минимум, в две шайбы.

Ведь «Авангард» сильно играет в атаке (15 голов в трех предыдущих матчах), обладает гораздо большей глубиной состава. Порядка в игре спецбригад и обороны у «ястребов» тоже больше. На данный момент сибиряки банально сильнее. Уж если казанцы мучаются даже с такими проходными оппонентами, как «Нефтехимик» или сегодняшний «Салават», то против омичей шансов у них нет», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».