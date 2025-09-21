Скидки
«Барселона» — «Хетафе»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Хетафе».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.65.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
«Команда Ханса-Дитера Флика выглядит внушительно. В прошлом туре Ла Лиги хозяева разгромили «Валенсию» 6:0, а в последних трёх очных матчах забила 18 мячей. «Каталонцы» в отличной форме: победа над «Ньюкаслом»» (2:1) в Лиге чемпионов подтверждает её силу. Несмотря на травмы основной защиты, команда демонстрирует командную игру и победила в двух последних играх без Ламина Ямаля. Особенно стоит отметить достойную замену Жерара Мартина, сыгравшего на левом фланге. Следующий матч с «Хетафе» пройдёт на «Ноу Камп»— стадионе, который ещё не готов к игре.

«Тёмно-синие» придерживаются своей линии. Хотя их игра не так эффектна, как у «Барсы», команда заслуживает уважения за строгое следование своим принципам: акцент на стандартах и плотной обороне. За четыре тура они уже набрали девять очков — отличный результат для команды с небольшим бюджетом. Цель наставника «Хетафе» Хосе Бордаласа — сохранить место в Примере, и с таким темпом они вполне могут выполнить задачу досрочно.

Сине-гранатовые на ходу, и история очных противостояний в пользу «Барселоны», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

