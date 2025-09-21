«Краснодар» — «Зенит»: три фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч тура РПЛ

«Краснодар» набрал отличную форму и не знает поражений в рамках чемпионата России с конца июля. Беспроигрышная серия коллектива Мурада Мусаева в Премьер-лиге составляет уже шесть матчей. В прошлом туре «быки» не без проблем разобрались на своём поле с «Акроном» (2:1). Решающий мяч на счету Никиты Кривцова. В той встрече с поля был удалён Диего Коста. В поединке с «Зенитом он не поможет команде.

«Зениту» не хватает стабильности. Команда Сергея Семака набрала 13 очков за восемь первых туров. Это худший старт петербуржцев с 2008 года. В прошлом матче чемпионата России сине-бело-голубые не сумели сломить сопротивление калининградской «Балтики» (0:0). Сейчас в их активе в РПЛ три победы, четыре ничейных результата и одно поражение.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сепрцян на регулярной основе создаёт остроту у чужих ворот. На его счету уже девять результативных передач. Больше у него было лишь однажды, когда он отдал 11 ассистов за весь сезон 2022/2023.

Аналитики БЕТСИТИ не видят фаворита в данном матче. Согласно их котировкам, на победу каждого из соперников можно поставить с коэффициентом 2.70. Схожая ситуация и в чемпионской гонке. Титул в исполнении быков, как и трофей питерцев, котируется одинаковым коэффициентом 2.95.

Перед стартом девятого тура «Краснодар» единолично возглавлял турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Зенит» отставал от соперника на шесть баллов и располагался на шестом месте.

